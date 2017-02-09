На ковре – юные российские надежды. В Казани стартовало первенство страны по художественной гимнастике

Сегодня в казанском Центре гимнастики стартовало первенство России по художественной гимнастике. В турнире принимают участие 150 спортсменок из всех федеральных округов России. Участницы будут состязаться в командном зачете по федеральным округам, а финалистки разыграют личное первенство в многоборье и финалы в отдельных видах. Соревнования продлятся до 12 февраля.