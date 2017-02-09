Вкладчики ТФБ vs налоговики? Невеселая встреча в Торгово-промышленной палате

15:57, 09.02.2017 26
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Торгово-промышленной палате РТ состоялась встреча с клиентами Татфондбанка. Вместо Артема Здунова, занятого коллегией своего министерства, отдуваться перед разъяренными «физиками» и «юриками» пришлось главе татарстанского фонда поддержки предпринимательства Андрею Афонину и представителю налоговой службы. Как оказалось, никаких поблажек от налоговой пострадавшим юрлицам ждать не стоит.

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