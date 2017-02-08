Осторожно, мошенник! МВД по РТ предупреждает жителей и журналистов

Сегодня в МВД по РТ состоялась пресс-конференция, посвященная раскрытию и профилактике новых видов бытового мошенничества. Замначальника управления уголовного розыска МВД по РТ Тимур Шакирзянов, начальник отдела по борьбе с мошенничествами общеуголовной направленности УУР МВД по РТ Эдуард Габдрахманов и завкафедрой психологии личности КФУ профессор Леонид Попов разъясняли, по каким признакам распознать аферистов.
После этого журналисты помогли сотрудникам полиции провести рейд по раздаче жителям города листовок с рекомендациями о том, как противостоять современным последователям Остапа Бендера.
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