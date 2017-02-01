Коллегия «Татмедиа»: падение тиражей, профстандарт для журналиста и 21-я кнопка

16:00, 01.02.2017 26
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Итоговое заседание коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» прошло сегодня в Казани. В его работе приняли участие руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин и др.

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