Парк «Континент»: плюс кафе и парковка, минус ели и межевание задним числом

Парк «Континент» может лишиться тридцатилетних елей, которые стали таких же символом, как и печально известная ива в парке имени Урицкого. Они попадают в зону будущего строительства — и без того не большую территорию парка урежут, чтобы возвести кафе. В Управлении градостроительства Казани прошли общественные слушания по вопросу межевания территории парка.
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