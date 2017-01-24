«Представь» и «Не верю!»: притча и гротеск от Ильшата Рахимбая в стенах Камаловского театра

21:17, 24.01.2017 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в большом зале Камаловского театра режиссер Ильшат Рахимбай представил публике две свои новые короткометражки. Одна снята как философская новелла и называется «Представь». Другая – веселый гротеск под названием «Не верю!».

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