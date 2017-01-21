​Место встречи изменить нельзя: клиенты Татфондбанка вновь собрались в парке Тинчурина

14:05, 21.01.2017 Сюжет: Банковский кризис в РТ 26
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в парк Тинчурина со всего Татарстана съехались предприниматели и физлица, чьи деньги остались в «Татфондбанке». Согласованный с властями митинг собрал около 300 человек и автобус омоновцев, которые следили за порядком.

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