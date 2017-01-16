Купаться безопасно: в преддверии Крещения Господня инспекторы ГИМС измерили толщину льда на Казанке

11:31, 16.01.2017 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня возле храма-памятника Спаса Нерукотворного в Кировском районе Казани инспекторы ГИМС МЧС РФ по РТ измерили толщину льда на реке Казанка. Обследование проводилось в преддверии организации здесь одной из купелей для крещенских купаний.

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