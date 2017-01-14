День работника прокуратуры в Казани: награды от президента, музыкальное поздравление от Венеры Ганеевой и подарок от «поющих прокуроров»

17:10, 14.01.2017 38
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в зале Татарской филармонии в Казани состоялось торжественное заседание, посвященное 295-летию со дня создания российской прокуратуры. В нем приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков, главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, руководители республиканских органов государственной власти, судебных и правоохранительных органов, работники и ветераны органов прокуратуры Республики Татарстан.

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