Моцарт, Менотти и Sforzando: молодые исполнители представили в БКЗ комические оперы

Сегодня в БКЗ им. Сайдашева в рамках Рождественского фестиваля Фонд развития исполнительского искусства Sforzando представил два миниатюрных комических шедевра: оперу Моцарта "Бастьен и Бастьенна" и Менотти «Телефон, или Любовь втроем».
Главные роли исполнили лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Айсылу Нуруллина, Раушан Шайбеков, Денис Стебунов, Яна Флаксман, Дмитрий Босов. Музыкальное сопровождение постановок обеспечил молодежный симфонический оркестр Sforzando.
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