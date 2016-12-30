Моцарт, Менотти и Sforzando: молодые исполнители представили в БКЗ комические оперы

22:12, 30.12.2016 15
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в БКЗ им. Сайдашева в рамках Рождественского фестиваля Фонд развития исполнительского искусства Sforzando представил два миниатюрных комических шедевра: оперу Моцарта "Бастьен и Бастьенна" и Менотти «Телефон, или Любовь втроем».

Главные роли исполнили лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Айсылу Нуруллина, Раушан Шайбеков, Денис Стебунов, Яна Флаксман, Дмитрий Босов. Музыкальное сопровождение постановок обеспечил молодежный симфонический оркестр Sforzando.

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