Дед Мороз, Кыш Бабай и Огненный Петух: на площади Тысячелетия зажгли огни на главной елке Казани

21:56, 30.12.2016 27 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня наконец зажглись огни на главной елке Казани, установленной на Площади 1000-летия. Новогоднюю красавицу украсили более 3,6 тыс. игрушек, а также светодинамические энергосберегающие гирлянды.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 31 дек
    Очень красивая елка! И такой красоты, еще много на улицах Казани. Прекрасный туристический маршрут для всех. Браво казанцы!!!
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  • Анонимно 31 дек
    А почему татарский Кыш бабай говорит по русски?
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