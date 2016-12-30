Новогодние развлечения в компании Сильвии: в Нижнекамске открылся елочный городок «Нижнекамскнефтехима»

Накануне в Нижнекамске в парке Нефтехимиков состоялось торжественное открытие елочного городка ведущего градообразующего предприятия города. С 2013 года «Нижнекамскнефтехим» организует новогодний городок в парке, подведомственном компании, каждый раз украшая его новыми композициями. Торжественное открытие елочного городка нефтехимиков прошло с участием генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Азата Бикмурзина и главы НМР Айдара Метшина. На праздничное мероприятие в парке собрались сотни нижнекамцев. Для детей здесь соорудили две ледяные горки и чаши, а в день открытия они могли покататься еще на пони и верблюде Сильвии. Уже третий год в парке НКНХ организует и работу катка, так что любой желающий может покататься на своих коньках или взять тут же в прокат, как, впрочем, еще лыжи и палки для скандинавской ходьбы. Кульминацией открытия елочного городка НКНХ стал красочный салют.
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