​Новогодний подарок от Александра Сладковского: в Казани прозвучали лучшие классические арии

22:23, 28.12.2016 23
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в БКЗ им. Сайдашева состоялся новогодний Государственного симфонического оркестра РТ под управлением Александра Сладковского. В программе. Составленной из знаменитых оперных номеров Россини, Верди, Пуччини, Чайковского. Рахманинова, выступили солисты Анна Аглатова (сопрано) и Олег Долгов (тенор).

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