Как Рустам Минниханов и Асгат Сафаров оседлали «железного коня». Воскресный визит президента на «Казань Арену»

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов посетил детский научно-развлекательный центр «Зарница» (стадион «Казань Арена»), где сегодня состоялось открытие новой станции по изучению робототехники «КибернетикУМ».
Президент также заглянул в готовящийся к открытию дилерский центр Harley-Davidson, также находящийся на "Казань Арене", а после этого посетил развлекательную зону «Юркин Парк: Ледниковый период».
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