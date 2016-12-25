Как Рустам Минниханов и Асгат Сафаров оседлали «железного коня». Воскресный визит президента на «Казань Арену»

16:56, 25.12.2016 21
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов посетил детский научно-развлекательный центр «Зарница» (стадион «Казань Арена»), где сегодня состоялось открытие новой станции по изучению робототехники «КибернетикУМ».

Президент также заглянул в готовящийся к открытию дилерский центр Harley-Davidson, также находящийся на "Казань Арене", а после этого посетил развлекательную зону «Юркин Парк: Ледниковый период».

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