Юбилей в Камаловском: ретроспектива за 110 лет, поздравления от первого президента и благодарные зрители

Сегодня Татарский государственный академический театр им. Камала отмечает 110-летний юбилей. В ходе творческого вечера театр вспомнил все знаковые даты своей богатой истории и представил отрывки из спектаклей. Почетным гостем праздничного вечера в театре стал госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.
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