Юбилей в Камаловском: ретроспектива за 110 лет, поздравления от первого президента и благодарные зрители

23:31, 22.12.2016 31 1
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

Сегодня Татарский государственный академический театр им. Камала отмечает 110-летний юбилей. В ходе творческого вечера театр вспомнил все знаковые даты своей богатой истории и представил отрывки из спектаклей. Почетным гостем праздничного вечера в театре стал госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 дек
    Одна из прекрасных страниц культурной жизни Казани,наш театр Камала. Браво,браво((((((((
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