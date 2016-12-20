«Новогодние огни» с сертификатами и без: инспекторы госпожнадзора проверили Вьетнамский рынок

14:48, 20.12.2016 23 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Инспекторы государственного пожарного надзора провели сегодня рейд по торговым рядам на Вьетнамском рынке, чтобы проверить как соблюдаются правила продажи пиротехнических изделий и других новогодних украшений. Вместе с сотрудниками МЧС в рейд отправились и представители республиканских СМИ. Как прошел рейд – в репортаже фотокорреспондента «Реального времени».

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 дек
    у нас народ - дикий! как бы не говорили, что нельзя их использовать во дворах, а у нас в районе как бабахали во дворах, так и бабахают... и контроля нет, т.к. за всеми и не уследишь... люди-ииии!!!
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