«Новогодние огни» с сертификатами и без: инспекторы госпожнадзора проверили Вьетнамский рынок

Инспекторы государственного пожарного надзора провели сегодня рейд по торговым рядам на Вьетнамском рынке, чтобы проверить как соблюдаются правила продажи пиротехнических изделий и других новогодних украшений. Вместе с сотрудниками МЧС в рейд отправились и представители республиканских СМИ. Как прошел рейд – в репортаже фотокорреспондента «Реального времени».