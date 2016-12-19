Минтимер Шаймиев — биография продолжается. В Казани представили книгу из серии ЖЗЛ, посвященную первому президенту Татарстана

16:19, 19.12.2016 27 3
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

Сегодня в Казанском кремле состоялась презентация очередного тома книжной серии «Жизнь замечательных людей. Биография продолжается…». 34-я по счету книга серии посвящена первому президенту Татарстана, ныне госсоветнику РТ Минтимеру Шаймиеву. На презентацию приехал гендиректор издательства «Молодая гвардия» Валентин Юркин.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 19 дек
    круто! хотела бы почитать
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  • Анонимно 19 дек
    Минтимер Шарипович обязательно должен был войти в эту серию книг, здорово))
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  • Анонимно 19 дек
    очень приятно видеть улыбки на лицах :)
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