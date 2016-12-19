Минтимер Шаймиев — биография продолжается. В Казани представили книгу из серии ЖЗЛ, посвященную первому президенту Татарстана

Сегодня в Казанском кремле состоялась презентация очередного тома книжной серии «Жизнь замечательных людей. Биография продолжается…». 34-я по счету книга серии посвящена первому президенту Татарстана, ныне госсоветнику РТ Минтимеру Шаймиеву. На презентацию приехал гендиректор издательства «Молодая гвардия» Валентин Юркин.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии