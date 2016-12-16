​«Приоткрытое» будущее: в Казани открылась выставка Hi, Future

Сегодня в одном из торговых центров Казани открылась выставка Hi, Future. Как анонсировали организаторы, в экспозиции должно было быть представлено более 10 интерактивных зон и около 40 передовых экспонатов: виртуальная и дополненная реальность, зона 3D-Print, тест-драйвы, электромобиль, система «Умный дом», зона роботов, бег по воде (неньютоновская жидкость), фотозона с Дедом Морозом и даже точная 3D-копия Рустама Минниханова.
Без накладок не обошлось: представитель службы безопасности ТЦ категорически воспротивился открытию выставки и сменил гнев на милость только через полчаса. Однако наш фотокорреспондент пробрался на выставку через приподнятые рольставни. Что он там увидел – в репортаже «Реального времени».
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