«Крымские жемчужины» в Казанском кремле: марама и шербенти, манжеты и «кисе», Description de la Crimee и автограф Катты-Герая

Сегодня в Музее исламской культуры музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка «Крымские жемчужины татарской сокровищницы», призванная познакомить с малоизвестными страницами истории науки и культуры Крыма XIII – начала XX веков.
Представленные на выставке экспонаты в течение 2004-2011 годов собирались в 35 странах мира и теперь составляют фонды созданного несколько лет назад Крымского исторического музея-заповедника. Среди них - созданные в Крыму памятники письменности XV-XX веков на арабском, крымско-татарском языке, османском турецком языках и предметы материальной культуры.
Большую часть экспонатов составляют опубликованные в европейских странах гравюры, литографии и открытки, уникальные картографические материалы. Старинную часть выставки представляют 56 монет, отчеканенных в правление крымских ханов. Украшением выставки стали тонкие женские головные покрывала: марама и шербенти (с двухсторонней вышивкой), элементы женского костюма (поясные наборы, застежки, манжеты и «кисе» и другие).
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