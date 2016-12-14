«Крымские жемчужины» в Казанском кремле: марама и шербенти, манжеты и «кисе», Description de la Crimee и автограф Катты-Герая

21:18, 14.12.2016 25 3
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Музее исламской культуры музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка «Крымские жемчужины татарской сокровищницы», призванная познакомить с малоизвестными страницами истории науки и культуры Крыма XIII – начала XX веков.

Представленные на выставке экспонаты в течение 2004-2011 годов собирались в 35 странах мира и теперь составляют фонды созданного несколько лет назад Крымского исторического музея-заповедника. Среди них - созданные в Крыму памятники письменности XV-XX веков на арабском, крымско-татарском языке, османском турецком языках и предметы материальной культуры.

Большую часть экспонатов составляют опубликованные в европейских странах гравюры, литографии и открытки, уникальные картографические материалы. Старинную часть выставки представляют 56 монет, отчеканенных в правление крымских ханов. Украшением выставки стали тонкие женские головные покрывала: марама и шербенти (с двухсторонней вышивкой), элементы женского костюма (поясные наборы, застежки, манжеты и «кисе» и другие).

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15 дек
    Надо сходить на выставку.
    Заинтересовали.
    Спасибо РВ.
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  • Анонимно 15 дек
    Татары Крыма, Поволжья, Астрахани,Урала и Сибири - это родные братья одной могучей и передовой нации. Частые познавательные встречи и культурные мероприятия нам всем пойдут только на пользу. Амин!
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    Анонимно 16 дек
    А что это Вы из "братской семьи" исключили и забыли татар Польши, Литвы Финляндии, Китая, Ближнего Востока и т.д.?
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