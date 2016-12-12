С ответным визитом: казанские журналисты навестили Кыш Бабая

19:02, 12.12.2016 30
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

На прошлой неделе в Казани побывал главный новогодний герой — всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. В столице Татарстана его принимали местные Деды Морозы и приехавший в город из Арского района Кыш Бабай. Сегодня казанские журналисты смогли навестить Кыш Бабая в его резиденции.

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