12 лет турецких визитов в Татарстан: 6 министров и Игорь Сечин в Казани, Челнах и «Алабуге»

08:04, 07.12.2016 95 5
29 августа 2005 года. Визит государственного министра Турецкой Республики Бешира Аталая 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна 5 июня 2014 года. Визит министра Турецкой Республики по делам ЕС Мевлюта Чавушоглу 5 июня 2014 года. Визит министра Турецкой Республики по делам ЕС Мевлюта Чавушоглу 5 июня 2014 года. Визит министра Турецкой Республики по делам ЕС Мевлюта Чавушоглу 5 июня 2014 года. Визит министра Турецкой Республики по делам ЕС Мевлюта Чавушоглу 24 сентября 2014 года. Визит министра лесного хозяйства и водных ресурсов Турецкой Республики Вейселя Эроглу 24 сентября 2014 года. Визит министра лесного хозяйства и водных ресурсов Турецкой Республики Вейселя Эроглу 24 сентября 2014 года. Визит министра лесного хозяйства и водных ресурсов Турецкой Республики Вейселя Эроглу 24 сентября 2014 года. Визит министра лесного хозяйства и водных ресурсов Турецкой Республики Вейселя Эроглу 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи 18 сентября 2015 года. Министр экономики Турецкой Республики Нихат Зейбекчи на инаугурации президента РТ 18 сентября 2015 года. Министр экономики Турецкой Республики Нихат Зейбекчи на инаугурации президента РТ 18 сентября 2015 года. Министр экономики Турецкой Республики Нихат Зейбекчи на инаугурации президента РТ
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  • 29 августа 2005 года. Визит государственного министра Турецкой Республики Бешира Аталая
    Михаил Козловский
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 марта 2011 года. Визит министра энергетики Турции Танера Йылдыза
    prav.tatar.ru
  • 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна
    prav.tatar.ru
  • 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна
    prav.tatar.ru
  • 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна
    prav.tatar.ru
  • 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна
    prav.tatar.ru
  • 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна
    prav.tatar.ru
  • 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна
    prav.tatar.ru
  • 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна
    prav.tatar.ru
  • 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна
    prav.tatar.ru
  • 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна
    prav.tatar.ru
  • 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна
    prav.tatar.ru
  • 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна
    prav.tatar.ru
  • 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна
    prav.tatar.ru
  • 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна
    prav.tatar.ru
  • 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна
    prav.tatar.ru
  • 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна
    prav.tatar.ru
  • 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна
    prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна
    prav.tatar.ru
  • 4 сентября 2013 года. Визит министра министра экономики Турецкой Республики Зафера Чаглаяна
    prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • 5 июня 2014 года. Визит министра Турецкой Республики по делам ЕС Мевлюта Чавушоглу
    prav.tatar.ru
  • 5 июня 2014 года. Визит министра Турецкой Республики по делам ЕС Мевлюта Чавушоглу
    prav.tatar.ru
  • 5 июня 2014 года. Визит министра Турецкой Республики по делам ЕС Мевлюта Чавушоглу
    prav.tatar.ru
  • 5 июня 2014 года. Визит министра Турецкой Республики по делам ЕС Мевлюта Чавушоглу
    prav.tatar.ru
  • 24 сентября 2014 года. Визит министра лесного хозяйства и водных ресурсов Турецкой Республики Вейселя Эроглу
    prav.tatar.ru
  • 24 сентября 2014 года. Визит министра лесного хозяйства и водных ресурсов Турецкой Республики Вейселя Эроглу
    prav.tatar.ru
  • 24 сентября 2014 года. Визит министра лесного хозяйства и водных ресурсов Турецкой Республики Вейселя Эроглу
    prav.tatar.ru
  • 24 сентября 2014 года. Визит министра лесного хозяйства и водных ресурсов Турецкой Республики Вейселя Эроглу
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 27 марта 2015 года. Визит министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи
    prav.tatar.ru
  • 18 сентября 2015 года. Министр экономики Турецкой Республики Нихат Зейбекчи на инаугурации президента РТ
    Михаил Козловский
  • 18 сентября 2015 года. Министр экономики Турецкой Республики Нихат Зейбекчи на инаугурации президента РТ
    Михаил Козловский
  • 18 сентября 2015 года. Министр экономики Турецкой Республики Нихат Зейбекчи на инаугурации президента РТ
    Михаил Козловский

Сегодня начинается визит в Татарстан внушительной делегации из Турции, возглавляемой премьер-министром страны Бинали Йылдырымом. В составе делегации также вице-премьер Нуреттин Джаникли, главы ряда министерств, в том числе министр экономики Нихат Зейбекчи и министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, зять Эрдогана.

Члены правительства Турецкой Республики на протяжении последних лет неоднократно посещали Татарстан. Что интересно, в марте 2011 года в Казань приезжал и вице-премьер РФ Игорь Сечин в рамках XI заседания смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и провел здесь закрытые переговоры с министром энергетики и природных ресурсов Турции Танером Йылдызом.

«Реальное время» предлагает ретроспективу этих визитов.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 07 дек
    эксклюзив
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  • Анонимно 07 дек
    95 фоток!
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  • Анонимно 07 дек
    как будто не 5 лет назад было, а 15
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    время быстро летит, мода меняется тоже быстро
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  • Анонимно 07 дек
    Костюмы такие))
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