12 лет турецких визитов в Татарстан: 6 министров и Игорь Сечин в Казани, Челнах и «Алабуге»

Сегодня начинается визит в Татарстан внушительной делегации из Турции, возглавляемой премьер-министром страны Бинали Йылдырымом. В составе делегации также вице-премьер Нуреттин Джаникли, главы ряда министерств, в том числе министр экономики Нихат Зейбекчи и министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, зять Эрдогана.
Члены правительства Турецкой Республики на протяжении последних лет неоднократно посещали Татарстан. Что интересно, в марте 2011 года в Казань приезжал и вице-премьер РФ Игорь Сечин в рамках XI заседания смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и провел здесь закрытые переговоры с министром энергетики и природных ресурсов Турции Танером Йылдызом.
«Реальное время» предлагает ретроспективу этих визитов.
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