Как Эрдоган нашел Турцию на уникальной карте в Казани: первый визит главы турецкого правительства в Татарстан

Завтра в Казань прибывает делегация Турецкой Республики во главе с премьер-министром страны Бинали Йылдырымом. Это второй визит главы правительства Турции в Татарстан. Первый раз в этом статусе Казань посетил Реджеп Тайип Эрдоган в марте 2011 года. Гость провел переговоры с президентом РТ Рустамом Миннихановым, совершил экскурсию по Казанскому кремлю, посетил Казанский федеральный университет.
В университетском музее особое внимание Эрдогана привлек атлас мира на турецком языке, изданный в Эрзуруме в 1802 году. Премьер-министр Турецкой Республики даже попросил сделать для него копию карты территорий Османской империи.
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