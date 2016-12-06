Как Эрдоган нашел Турцию на уникальной карте в Казани: первый визит главы турецкого правительства в Татарстан

09:00, 06.12.2016 26 6
1/26
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru
  • prav.tatar.ru

Завтра в Казань прибывает делегация Турецкой Республики во главе с премьер-министром страны Бинали Йылдырымом. Это второй визит главы правительства Турции в Татарстан. Первый раз в этом статусе Казань посетил Реджеп Тайип Эрдоган в марте 2011 года. Гость провел переговоры с президентом РТ Рустамом Миннихановым, совершил экскурсию по Казанскому кремлю, посетил Казанский федеральный университет.

В университетском музее особое внимание Эрдогана привлек атлас мира на турецком языке, изданный в Эрзуруме в 1802 году. Премьер-министр Турецкой Республики даже попросил сделать для него копию карты территорий Османской империи.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 06 дек
    Хорошие фотографии.
    Ответить
  • Анонимно 06 дек
    интересно сейчас смотреть эти фотки
    Ответить
  • Анонимно 06 дек
    вроде цифровые фотики и зеркалки уже появились...
    Ответить
  • Анонимно 06 дек
    у нас на все времена одни и те же традиции встречи гостей)
    Ответить
  • Анонимно 06 дек
    прикольный зал с конями на 26 фотке
    Ответить
  • Анонимно 06 дек
    Вечная братская дружба наших народов! Амин!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи