Полторы тысячи усатых-полосатых в «Крокус экспо». В Москве прошла крупнейшая выставка кошек

В международном выставочном центре «Крокус экспо» в Москве состоялась крупнейшая выставка кошек «Гран-при Royal Canin». В мероприятии приняли участие 1500 животных от сотен заводчиков из России и стран ближнего зарубежья, занимающиеся разведением десятков самых разных пород домашних любимцев.
Для того, чтобы вместить всех, организаторы арендовали целый третий павильон выставочного центра. Это огромные площади, где разместились десятки рядов с животными в клетках. Хозяева активно продавали котят, цена которых порой превышала среднемесячную зарплату в Казани. Также был организован сбор пожертвований на содержание приютов для бездомных животных, дегустация меда, ярмарки кошачьих продуктов, раздача корма для животных, презентации пород и различные конкурсы.
В общей сложности выставка длилась два дня. О том, как это было - в фоторепортаже Руслана Давлетшина.
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