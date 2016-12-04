Полторы тысячи усатых-полосатых в «Крокус экспо». В Москве прошла крупнейшая выставка кошек

21:11, 04.12.2016 33 3
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  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин

В международном выставочном центре «Крокус экспо» в Москве состоялась крупнейшая выставка кошек «Гран-при Royal Canin». В мероприятии приняли участие 1500 животных от сотен заводчиков из России и стран ближнего зарубежья, занимающиеся разведением десятков самых разных пород домашних любимцев.

Для того, чтобы вместить всех, организаторы арендовали целый третий павильон выставочного центра. Это огромные площади, где разместились десятки рядов с животными в клетках. Хозяева активно продавали котят, цена которых порой превышала среднемесячную зарплату в Казани. Также был организован сбор пожертвований на содержание приютов для бездомных животных, дегустация меда, ярмарки кошачьих продуктов, раздача корма для животных, презентации пород и различные конкурсы.

В общей сложности выставка длилась два дня. О том, как это было - в фоторепортаже Руслана Давлетшина.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 05 дек
    Там то одни мейн-куны были????
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    Руслан Давлетшин 05 дек
    Много. Еще немало сибиряков. Остальных в общей массе поменьше
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  • Анонимно 06 дек
    Еще вислоушки и экзоты, на фото все есть:)
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