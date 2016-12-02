Страсти или фарс? В Казанском ТЮЗе поставили «Самоубийцу» Эрдмана

Сегодня в Казанском ТЮЗе сыграли премьерный спектакль "Страсти по Семену Семеновичу" по пьесе Николая Эрдмана «Самоубийца». Комедия, написанная в 1928 году, пережила уже несколько политических эпох, но не теряет злободневности и сейчас.