Страсти или фарс? В Казанском ТЮЗе поставили «Самоубийцу» Эрдмана

21:28, 02.12.2016 32
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казанском ТЮЗе сыграли премьерный спектакль "Страсти по Семену Семеновичу" по пьесе Николая Эрдмана «Самоубийца». Комедия, написанная в 1928 году, пережила уже несколько политических эпох, но не теряет злободневности и сейчас.

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