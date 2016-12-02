​К чему приводят откровенные разговоры? В «Штабе» рассказали об итогах диалога власти и бизнеса

13:41, 02.12.2016 16 7
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в казанском «Штабе» уполномоченный при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов встретился с журналистами и в преддверии заседания Совета по предпринимательству при президенте Татарстана подвел предварительные итоги работы Совета и проекта «Бизнес&власть: откровенный разговор» в 2016 году. На пресс-завтраке побывал и фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 02 дек
    интересно узнать, что же там было
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  • Анонимно 02 дек
    Какое угощение аппетитное)
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  • Анонимно 02 дек
    стильный зал
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  • Анонимно 02 дек
    когда будет заседание совета по предпринимательству?
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  • Анонимно 02 дек
    Откровенные разговоры чаще приводят к нужному эффекту
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  • Анонимно 02 дек
    Хорошие комменты, парни
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  • Анонимно 04 дек
    Показушников он
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