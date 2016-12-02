​К чему приводят откровенные разговоры? В «Штабе» рассказали об итогах диалога власти и бизнеса

Сегодня в казанском «Штабе» уполномоченный при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов встретился с журналистами и в преддверии заседания Совета по предпринимательству при президенте Татарстана подвел предварительные итоги работы Совета и проекта «Бизнес&власть: откровенный разговор» в 2016 году. На пресс-завтраке побывал и фотокорреспондент «Реального времени».

