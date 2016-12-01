Вечеринка в стиле техно: как фанатов PlayStation одели в супер-шлемы и отправили в виртуальную реальность

23:20, 01.12.2016 22
1/22
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казанской "Ривьере" прошла VIP-вечеринка для фанатов PlayStation. Самым преданным поклонникам игры, ставшим победителями отборочного конкурса, предоставилась возможность опробовать лучшие игры для новой модели PlayStation 4 Pro и шлема виртуальной реальности PlayStation VR, сыграть в Batman Arkham VR, Driveclub VR, Resident Evil VII biohazard, "Что скрывает тьма", EVE Valkyrie, Battlezone, RIGS: Лига боевых машин и Eagle Flight.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи