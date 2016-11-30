Панихида в Арском некрополе: в восстановленной часовне прошла старообрядческая служба по Якову Шамову

16:40, 30.11.2016 23 8
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани на Арском кладбище прошла церковная панихида по известному купцу, меценату и общественному деятелю Якову Шамову (1839 – 1908 гг.). На старообрядческой части Арского кладбища, где захоронены одни из самых богатых людей Казани, до настоящего времени сохранились часовня постройки последней четверти XIX века, «сторожка» и склеп Якова Шамова. В день кончины Шамова на месте его упокоения старший наставник, настоятель соборной моленной Во имя казанских чудотворцев Гурия, Варсонофия и Германа Александр Хрычев совершил церковную панихиду по купцу первой гильдии, меценату, потомственному почетному гражданину Казани.

Столица Татарстана очень многим обязана Шамову: знаменитая «Шамовская больница», новое здание Казанского коммерческого училища, здание училища для глухонемых детей и многое другое. В 1907 г. Яков Шамов выступил одним из инициаторов создания общины христиан древлеправославно-кафолического вероисповедания и благочестия старопоморского согласия и возглавил ее совет.

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 30 нояб
    Красиво
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  • Анонимно 30 нояб
    холодно же
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  • Анонимно 30 нояб
    Помним...
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  • Анонимно 30 нояб
    Сколько еще там будет эта стройка?
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  • Анонимно 30 нояб
    столько времени уже прошло
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    Анонимно 30 нояб
    Время не "идет".
    Оно вечно...
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  • Анонимно 30 нояб
    Староверы - молодцы. И РВ - молодцы: не добралась до них рука местного митрополита. Остальным СМИ Феофанушка запретил туда ходить.
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    Анонимно 30 нояб
    Ну, судя по фото, там ТНВ еще были как минимум...
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