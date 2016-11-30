Панихида в Арском некрополе: в восстановленной часовне прошла старообрядческая служба по Якову Шамову

Сегодня в Казани на Арском кладбище прошла церковная панихида по известному купцу, меценату и общественному деятелю Якову Шамову (1839 – 1908 гг.). На старообрядческой части Арского кладбища, где захоронены одни из самых богатых людей Казани, до настоящего времени сохранились часовня постройки последней четверти XIX века, «сторожка» и склеп Якова Шамова. В день кончины Шамова на месте его упокоения старший наставник, настоятель соборной моленной Во имя казанских чудотворцев Гурия, Варсонофия и Германа Александр Хрычев совершил церковную панихиду по купцу первой гильдии, меценату, потомственному почетному гражданину Казани.

Столица Татарстана очень многим обязана Шамову: знаменитая «Шамовская больница», новое здание Казанского коммерческого училища, здание училища для глухонемых детей и многое другое. В 1907 г. Яков Шамов выступил одним из инициаторов создания общины христиан древлеправославно-кафолического вероисповедания и благочестия старопоморского согласия и возглавил ее совет.