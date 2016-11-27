Русская классика на сцене БКЗ

21:07, 27.11.2016 23
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в БКЗ завершился фестиваль «Денис Мацуев у друзей». ГСО РТ, Денис Мацуев и Александр Сладковский исполнили ту самую программу в двух отделениях, что через несколько дней сыграют в самом главном концертном зале Вены – "Музикферайне".

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