«Меховушка» — как это было. Казанцев пригласили на очередную историческую экскурсию

Сегодня состоялась очередная экскурсия по историческим местам Казани в рамках проекта «Бистә 2.0», который реализует Всемирный форум татарской молодежи совместно с Центром прикладной урбанистики. В этот раз экскурсантов пригласили на территорию «Меховушки» — Казанской меховой фабрики, рассказали, как строился производственный процесс, какая история у зданий «Меховушки», кто и как здесь работал. Провел экскурсию предприятия Науфаль Рахимов, он возглавлял фабрику с 1975 по 1988 год,
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Такие экскурсии, когда рассказывает человек, которым эти жил и живет, самые интересные.
"Аккредитованные" экскурсоводы и "профессиональные" историки рассказывают "выдуманную" жизнь..