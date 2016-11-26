«Меховушка» — как это было. Казанцев пригласили на очередную историческую экскурсию

Сегодня состоялась очередная экскурсия по историческим местам Казани в рамках проекта «Бистә 2.0», который реализует Всемирный форум татарской молодежи совместно с Центром прикладной урбанистики. В этот раз экскурсантов пригласили на территорию «Меховушки» — Казанской меховой фабрики, рассказали, как строился производственный процесс, какая история у зданий «Меховушки», кто и как здесь работал. Провел экскурсию предприятия Науфаль Рахимов, он возглавлял фабрику с 1975 по 1988 год,