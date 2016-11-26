«Меховушка» — как это было. Казанцев пригласили на очередную историческую экскурсию

17:11, 26.11.2016 35 7
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  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев
  • Шамиль Абдюшев

Сегодня состоялась очередная экскурсия по историческим местам Казани в рамках проекта «Бистә 2.0», который реализует Всемирный форум татарской молодежи совместно с Центром прикладной урбанистики. В этот раз экскурсантов пригласили на территорию «Меховушки» — Казанской меховой фабрики, рассказали, как строился производственный процесс, какая история у зданий «Меховушки», кто и как здесь работал. Провел экскурсию предприятия Науфаль Рахимов, он возглавлял фабрику с 1975 по 1988 год,

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 26 нояб
    такое все полуразвалившееся
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  • Анонимно 26 нояб
    Хорошая экскурсия было
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  • Анонимно 26 нояб
    а там регулярно проходят такие экскурсии? я тоже хочу
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  • Анонимно 27 нояб
    С "меховушкой" уходит целая эпоха.

    Такие экскурсии, когда рассказывает человек, которым эти жил и живет, самые интересные.
    "Аккредитованные" экскурсоводы и "профессиональные" историки рассказывают "выдуманную" жизнь..
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  • Анонимно 27 нояб
    Самое удивительное что\ЭСКУРСОВОД-Рахимов Науфаль Салихович-который возглавлял это предприятие с 1975г по 1988 г\не то что без устали водил нас по своему любимому \ДЕТИЩУ\-но и так подробно все рассказывал про \МЕХОВУШКУ\-что в конце всего этого подробного рассказа почувствовали -что и сами являемся как бы \работниками\этого предприятия...и самое интересное все же было в музеи \МЕХОВУШКИ\-где а настоящее время\руководить\Н С Рахимов\-например было удивительно узнать что Герой Советского Союза Борис Кузнецов\единственный здраствующий на сегодня герой.....\когда-то работал здесь и отсюда и ушел воевать .......по-честному как духу скажу сходи в этот музей и многое многое можете\подчеркнуть\для себя интересного и познакомиться с замечательном \ЭСКУРСОВОДОМ\Рахимовым НС...кстати в 2018г-предприятие будет отмечать 90 летие-а 85летие посетил Президент Татарстана Минниханов Р Н-и остался доволен что посетил такое нужное и историческое предприятие....Амин\Казань\
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    Анонимно 27 нояб
    уважаемый//. пишите нормальные \\\знаки препинания\\\, и тогда мы постараемся понять №№№ Ваш пост+++
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    Анонимно 27 нояб
    А что это главное разве......в знаках препинаниях.Мне хочеться докричатся до ВЛАСТЕЙ......обернитесь и внимательно ОСМОТРИТЕСЬ......как мы относимся к нашей истории.Здесь 50 лет проработала моя М А М А-Арсланова\Галлямова\ АМИНА Галлямовна\- \кстати всех матерей поздравляю с П Р А З Д Н И К О М\-но в музеи не строчки не нашел и о ее наставнице\Араповой Ольге Владимировне\-без которой она бы не стало тем кем была.Она мне постоянно вторила без поддержки на производстве......
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