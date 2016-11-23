Марафоном по проблемам микробизнеса: фермеры Татарстана, выясняли в Казани, как получить господдержку

Сегодня в казанской «Ривьере» прошел «Бизнес-марафон 2016» для малого и микро-бизнеса, завершающий череду подобных событий в других субъектах России. На марафон собрались сельхозпроизводители, дабы обсудить с правительством республики насущные вопросы по господдержке.
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