​Весь мир – театр: Шекспир в Качаловском по-петербургски

Сегодня в Театре им Качалова состоялась премьера спектакля «Укрощение строптивой» по пьесе Уильяма Шекспира. Петербургский режиссер Игорь Коняев выстроил сюжет классической комедии как театральное представление внутри спектакля, где все – веселая, шумная игра, где много музыки и озорства. Главных героев Катарину и Петруччо сыграли Елена Ряшина и Илья Славутский.
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