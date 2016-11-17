​Весь мир – театр: Шекспир в Качаловском по-петербургски

22:55, 17.11.2016 55 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Театре им Качалова состоялась премьера спектакля «Укрощение строптивой» по пьесе Уильяма Шекспира. Петербургский режиссер Игорь Коняев выстроил сюжет классической комедии как театральное представление внутри спектакля, где все – веселая, шумная игра, где много музыки и озорства. Главных героев Катарину и Петруччо сыграли Елена Ряшина и Илья Славутский.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 нояб
    Офигенно!
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  • Анонимно 18 нояб
    Нуу да.. билетов небось не достать....
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