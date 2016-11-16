«Горки парк» за 2 недели до открытия: маляры еще красят, но «М.Видео» уже устанавливает стеллажи, а Hoff монтирует кухню

На 2 декабря в Казани запланировано открытие нового торгового центра «Горки парк». Сегодня казанских журналистов пригласили оценить готовность ТЦ. В числе якорных арендаторов «Горки парка» Hoff, «Лента», «М.Bидео».
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