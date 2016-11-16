«Горки парк» за 2 недели до открытия: маляры еще красят, но «М.Видео» уже устанавливает стеллажи, а Hoff монтирует кухню

17:46, 16.11.2016 33 6
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

На 2 декабря в Казани запланировано открытие нового торгового центра «Горки парк». Сегодня казанских журналистов пригласили оценить готовность ТЦ. В числе якорных арендаторов «Горки парка» Hoff, «Лента», «М.Bидео».

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 16 нояб
    Где это?
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    Анонимно 16 нояб
    гвардейская
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  • Анонимно 16 нояб
    Ну Мвидео тут как тут.
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  • Анонимно 16 нояб
    Скорей бы открылись уже.
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  • Анонимно 16 нояб
    Успеют ли? В спешке все делают, как всегда.
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  • Анонимно 23 нояб
    ключевая фраза как всегда
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