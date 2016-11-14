Нож на привязи, «шкаф растоечный» и будка Герды на режимной территории. Как живет ИК-19

14:00, 14.11.2016 77 10
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня для казанских журналистов организовали экскурсию в исправительную колонию №19, где рассказали и показали, как в учреждении УФСИН организовано питание заключенных.

комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 14 нояб
    брррр...
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  • Анонимно 14 нояб
    как у них там уютно, оказывается
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  • Анонимно 14 нояб
    Довольные все такие, хорошо живут!
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  • Анонимно 14 нояб
    Зачем в табурете посередине овальное отверстие? 0_о
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    Анонимно 16 нояб
    Ав икее Вы давно были?.. там тоже есть табуреты с отверстиями...
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  • Анонимно 14 нояб
    неплохо устроились на наших харчах >:(
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    Анонимно 14 нояб
    вот уж точно, правильно в соцсетях обсуждалось, что в школах наших детей за деньги родителей кормят, а в тюрьмах бесплатно.
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    Анонимно 16 нояб
    школьников работать не заставляют..А так то зэки отрабатывают уж будьте уверены....
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    Анонимно 14 нояб
    Надраили для показухи, в жизни не поверю, что все так чинно в тюрьмах РФ
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    Анонимно 16 нояб
    ну да... наверное....
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