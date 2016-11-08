Чтобы помнили: в ГМИИ РТ рассказывают историю военных лет в фотографиях

20:23, 08.11.2016 31 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В казанской Галерее современного искусства продолжается программа «История России в фотографии. Фотолетопись России», очередная выставка охватывает военные 1941-1945 годы. На ней представлено около 100 фотографий Дмитрия Бальтерманца, Эммануила Евзерихина, Георгия Зельмы, Владислава Микоши, Георгия Петрусова, Всеволода Тарасевича, Александра Устинова и других.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 нояб
    Как жаль, что мало посетителей. Как бывший преподаватель истории, я обязательно привела бы на выставку своих учеников. Историю надо знать-свою тем более.
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