Чтобы помнили: в ГМИИ РТ рассказывают историю военных лет в фотографиях

В казанской Галерее современного искусства продолжается программа «История России в фотографии. Фотолетопись России», очередная выставка охватывает военные 1941-1945 годы. На ней представлено около 100 фотографий Дмитрия Бальтерманца, Эммануила Евзерихина, Георгия Зельмы, Владислава Микоши, Георгия Петрусова, Всеволода Тарасевича, Александра Устинова и других.
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