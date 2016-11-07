Пуговицы, галстуки, часы: театр им. Камала представляет премьеру комедии Зульфата Хакима

20:31, 07.11.2016 25 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в театре Камала состоялась премьера спектакля "Чудо-таблетка" по пьесе Зульфата Хакима. Фотокорреспондент "Реального времени" побывал на генеральном прогоне сатирической комедии, поставленной Ильгизом Зайниевым.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08 нояб
    Клоун в краповом берете - это залёт
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    Анонимно 08 нояб
    Это комедия. :)
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