TATARSTAN vs CZECH: товарищеский хоккейный матч в Казани завершился победой хозяев льда

Сегодня в Казани прошел международный товарищеский матч по хоккею между сборными ветеранов Татарстана и Чехии. Победу со счетом 5:2 одержали хозяева льда.
В состав сборной республики вошли президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, легендарные хоккеисты «Ак Барса» Алексей Морозов, Алексей Чупин, Рафик Якубов, Сергей Зиновьев и другие.
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