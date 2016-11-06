TATARSTAN vs CZECH: товарищеский хоккейный матч в Казани завершился победой хозяев льда

14:47, 06.11.2016 42
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани прошел международный товарищеский матч по хоккею между сборными ветеранов Татарстана и Чехии. Победу со счетом 5:2 одержали хозяева льда.

В состав сборной республики вошли президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, легендарные хоккеисты «Ак Барса» Алексей Морозов, Алексей Чупин, Рафик Якубов, Сергей Зиновьев и другие.

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