TATARSTAN vs CZECH: товарищеский хоккейный матч в Казани завершился победой хозяев льда

Сегодня в Казани прошел международный товарищеский матч по хоккею между сборными ветеранов Татарстана и Чехии. Победу со счетом 5:2 одержали хозяева льда.

В состав сборной республики вошли президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, легендарные хоккеисты «Ак Барса» Алексей Морозов, Алексей Чупин, Рафик Якубов, Сергей Зиновьев и другие.