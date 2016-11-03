«Зиланткон-2016», день первый: идеи и мечтания «с чистого листа», мастер Йон и готовимся к балу…

Сегодня в Казани, в ДК им. Ленина стартовал XXVI Международного фестиваля фантастики и ролевых игр «Зиланткон».
В этом году каждый день конвента посвящен определенной программе. Первый день – музыкальный, 4 ноября – игровой, 5 ноября «Зиланткон» объединит любителей фехтования.
Первые впечатления от конвента - в репортаже фотокорреспондента "Реального времени".
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