Аншлаг в Казанской ратуше: София Губайдулина встретилась на родине с творческой интеллигенцией

16:01, 02.11.2016 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Знаменитый композитор София Губайдулина прилетела на родину вчера вечерним рейсом из Москвы, а сегодняшнее утро начала со встречи с творческой интеллигенцией в Казанской ратуше.

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