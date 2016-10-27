День рождения Ассоциации выпускников Президентской программы Республики Татарстан

Сегодня в ресторане Relita-Kazan состоялось торжественное мероприятие, посвященное дню рождения Ассоциации выпускников Президентской программы Республики Татарстан. В 2011 году в Татарстане была создана региональная ассоциация выпускников Президентской программы avpprt.ru, в рамках которой выпускники встречаются, налаживают между собой контакты, совместно реализуют на практике идеи и планы. В настоящее время составе ассоциации около 500 человек. Это предприниматели и управленцы предприятий региона. В этом году организация отметила свой шестой день рождения.
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