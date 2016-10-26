Скромное обаяние HORECA: «горы» «Абрау-Дюрсо», стройные ряды соусов, «букеты» смузи и мини-порция фарфалле

13:04, 26.10.2016 50
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на «Казанской ярмарке» открылась профессиональная выставка ресторанного и гостиничного бизнеса HORECA KAZAN 2016. Она продлится 3 дня и объединит поставщиков, производителей и собственников сегмента HoReCa на одной площадке. В рамках деловой программы пройдет Chef a la Russe – отборочный этап профессионального кулинарного конкурса среди поваров, победители которого выступят на финале в Москве, финальный этап выбора победителей премии Tatarstan Top Restaurants Award в формате «Черный ящик».

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