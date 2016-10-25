Composite Battle World Cup Kazan: молодые российские ученые сразятся в изготовлении люка вертолета «Ансат»

16:19, 25.10.2016 25 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Завтра в Казани на площадке комплекса «КАИ-Олимп» откроется первый Федеральный чемпионат по созданию изделий из композитных материалов Composite Battle. В течение трех дней 10 команд молодых ученых со всей России будут проектировать, изготавливать и проверять на прочность заранее определенную организаторами деталь – люк вертолета «Ансат».

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 31 окт
    есть ученые и неучи, есть инженеры и неинженеры...
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