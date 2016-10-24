«Партийная лига»: приоритеты прогнозного бюджета на заседании дискуссионного клуба

Сегодня в Казани на площадке ТРО ПП «Единая Россия» прошло новое заседание дискуссионного клуба «Партийная лига». Участниками диалога стали депутат Госдумы VII созыва, председатель Комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова, депутат Госдумы VII созыва, первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, депутат Госдумы VII созыва, член Комитета по бюджету и налогам, председатель подкомитета по бюджетам внебюджетных фондов Пенсионного фонда РФ, фонда социального страхования и федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ Айрат Фаррахов, депутат Госдумы VII созыва, член Комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Равиль Хуснуллин, заместитель министра экономики РТ Айрат Шамсиев
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