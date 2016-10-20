​«Среда для жизни»: в технопарке Иннополиса появились город, двор и квартира по новым стандартам

Сегодня в Иннополисе стартовал первый международный форум по проектированию жилой среды. Сотни экспертов с мировым именем приехали в эти дни в Татарстан, чтобы обсудить новые подходы и стандарты к жилищному строительству, а также современные принципы благоустройства городских пространств.
В церемонии открытия приняли участие премьер-министр РТ Ильдар Халиков, генеральный директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александр Плутник и помощник Президента РТ Наталия Фишман.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии