​«Среда для жизни»: в технопарке Иннополиса появились город, двор и квартира по новым стандартам

Сегодня в Иннополисе стартовал первый международный форум по проектированию жилой среды. Сотни экспертов с мировым именем приехали в эти дни в Татарстан, чтобы обсудить новые подходы и стандарты к жилищному строительству, а также современные принципы благоустройства городских пространств.



В церемонии открытия приняли участие премьер-министр РТ Ильдар Халиков, генеральный директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александр Плутник и помощник Президента РТ Наталия Фишман.