​«Среда для жизни»: в технопарке Иннополиса появились город, двор и квартира по новым стандартам

18:31, 20.10.2016 60 9
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Иннополисе стартовал первый международный форум по проектированию жилой среды. Сотни экспертов с мировым именем приехали в эти дни в Татарстан, чтобы обсудить новые подходы и стандарты к жилищному строительству, а также современные принципы благоустройства городских пространств.

В церемонии открытия приняли участие премьер-министр РТ Ильдар Халиков, генеральный директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александр Плутник и помощник Президента РТ Наталия Фишман.

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 20 окт
    Ну и что нового здесь в этих многоэтажных коробках непригодных для жизни?
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  • Анонимно 20 окт
    И здесь Фишман чего то презентует)
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  • Анонимно 20 окт
    красиво у них там в иннополисе. а интернет дали уже?
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    Анонимно 20 окт
    Интренет вроде там есть в радиусе 100 метров вокруг Иннополиса. А дальше нет.
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  • Анонимно 20 окт
    Показушный город, который к реальным инновациям никакого отношения не имеет.
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  • Анонимно 20 окт
    Живя за городом смешно смотреть на эти железобетонные коробки будущего. Страшно, как люди там вообще будут жить.
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  • Анонимно 20 окт
    Иннополис без интернета?)))
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    Анонимно 21 окт
    интернет есть в самом иннополисе, но за его приделами его нет. как то так)
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  • Анонимно 21 окт
    Крутое мероприятие. Жалко что не получилось туда съездить.
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