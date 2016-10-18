Поэту и министру: в Лядском саду возложили цветы к памятнику Державина

10:51, 18.10.2016 34 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Лядском саду в Казани участники конференции «Державинские чтения» возложили цветы к памятнику поэту и государственному деятелю, первому российскому министру юстиции Гаврииле Романовичу Державину.

XII всероссийская научно-практическая конференция «Державинские чтения» начала свою работу в КФУ. В ходе заседаний планируется обсудить весь спектр российской правовой системы. В представленных докладах будут затронуты такие глобальные темы, как угроза терроризма, наркопреступность, коррупция, и проблемы, связанные с детьми и подростками.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 окт
    В Казани Державина чествуют. Изучают ли его наследие в Казани?
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