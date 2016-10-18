Поэту и министру: в Лядском саду возложили цветы к памятнику Державина

Сегодня в Лядском саду в Казани участники конференции «Державинские чтения» возложили цветы к памятнику поэту и государственному деятелю, первому российскому министру юстиции Гаврииле Романовичу Державину.

XII всероссийская научно-практическая конференция «Державинские чтения» начала свою работу в КФУ. В ходе заседаний планируется обсудить весь спектр российской правовой системы. В представленных докладах будут затронуты такие глобальные темы, как угроза терроризма, наркопреступность, коррупция, и проблемы, связанные с детьми и подростками.