Поэту и министру: в Лядском саду возложили цветы к памятнику Державина

Сегодня в Лядском саду в Казани участники конференции «Державинские чтения» возложили цветы к памятнику поэту и государственному деятелю, первому российскому министру юстиции Гаврииле Романовичу Державину.
XII всероссийская научно-практическая конференция «Державинские чтения» начала свою работу в КФУ. В ходе заседаний планируется обсудить весь спектр российской правовой системы. В представленных докладах будут затронуты такие глобальные темы, как угроза терроризма, наркопреступность, коррупция, и проблемы, связанные с детьми и подростками.
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