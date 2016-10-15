Турецкие товары для казанских детдомов: благотворительная ярмарка в Генконсульстве Турции

Сегодня с утра в актовом зале Генерального консульства Турции в Казани проходит благотворительная ярмарка, организованная совместно с объединением женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие» Госсовета РТ. Полученные в ходе ярмарки денежные средства будут переданы детским домам Казани.

На ярмарке представлена продукция работающих в России турецких компаний: одежда, бижутерия, сувениры, домашние товары, напитки и еда.