Турецкие товары для казанских детдомов: благотворительная ярмарка в Генконсульстве Турции

12:36, 15.10.2016 20 6
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня с утра в актовом зале Генерального консульства Турции в Казани проходит благотворительная ярмарка, организованная совместно с объединением женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие» Госсовета РТ. Полученные в ходе ярмарки денежные средства будут переданы детским домам Казани.

На ярмарке представлена продукция работающих в России турецких компаний: одежда, бижутерия, сувениры, домашние товары, напитки и еда.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 17 окт
    симпатичные вещи. интересно, какие ценники
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    Анонимно 17 окт
    где уж симпатичные? блошиный рынок
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  • Анонимно 17 окт
    привет, турецкие браться (и сестры). не прошло и года...
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  • Анонимно 17 окт
    Очень люблю турецкие сладости! ммм!
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  • Анонимно 17 окт
    ярмарка еще идет или только на выхах была?
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  • Анонимно 17 окт
    Это очень благородное дело как для организаторов, так и для покупателей. Цель одна-милосердие, и это круто.
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