Турецкие товары для казанских детдомов: благотворительная ярмарка в Генконсульстве Турции

Сегодня с утра в актовом зале Генерального консульства Турции в Казани проходит благотворительная ярмарка, организованная совместно с объединением женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие» Госсовета РТ. Полученные в ходе ярмарки денежные средства будут переданы детским домам Казани.
На ярмарке представлена продукция работающих в России турецких компаний: одежда, бижутерия, сувениры, домашние товары, напитки и еда.
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