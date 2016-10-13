​Абстрактная философия линий и цвета: в Казани открывается выставка Евгения Бриммерберга

21:17, 13.10.2016 32 4
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казанской ратуше прошла презентация открывающейся завтра выставки художника Евгения Бриммерберга «Философия линий». Композиции Бриммерберга – это сочетание художественных движений от минимализма до абстрактного экспрессионизма и кубизма.

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 14 окт
    Малевич покруче будет.
    Множество абстрактных вторичных женских половых признаков заставляет задуматься...
    Седина в бороду - бес в ребро?
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  • Анонимно 14 окт
    Мда... Как говорится, прогресс медлителен и ограничен, упадок же безграничен...
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  • Анонимно 14 окт
    какие классные фото!
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  • Анонимно 14 окт
    скучновато... Хотим взрыв эмоций
    Ответить
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