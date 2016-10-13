Все в одной карте! Как Зеленодольск стал «пилотом»

19:50, 13.10.2016 32 8
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в отделении Сбербанка в Зеленодольске состоялась презентация нового проекта «Карта жителя Республики Татарстан». В ней приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф.

В рамках проекта жители города получат многофункциональные пластиковые карты, включающие в себя платежные, социальные и транспортные приложения. Так, банковское приложение предназначено для зачисления и хранения денежных средств и оплаты товаров и услуг по бесконтактной системе. Транспортное приложение позволит оплачивать проезд в маршрутных автобусах, троллейбусах, трамваях и метро, а социальный пакет - оказывать государственные услуги и сервисы в электронном виде.

Проект реализуется Правительством Татарстана совместно с международной платежной системой MasterCard и банками-партнерами - ПАО «Сбербанк» и ПАО «Ак Барс».

Карты предоставляются бесплатно. На первом этапе их получат 75 тыс. зеленодольцев.

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 13 окт
    Греф такой серьезный
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    Анонимно 13 окт
    Устал наверное, целый день по Казани возят
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  • Анонимно 13 окт
    Греф бедолага постарел совсем.
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  • Анонимно 13 окт
    Конечно, у нас ведь 2 банка, сбер и ак барс. А где остальные?
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  • Анонимно 13 окт
    На Зеленодольске решили эксперименты поставить)
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  • Анонимно 13 окт
    Слишком много фоток с Грефом. Достал он уже.
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  • Анонимно 13 окт
    бесплатный сыр сами знаете где....
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  • Анонимно 13 окт
    Тьфу б..ть сплошная показуха и жо...лизы!Обычных людей разогнали, сесурети на охраняют особо важных особ.Ничего на самом деле не работает.Вот поэтому так и живем!
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