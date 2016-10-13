Все в одной карте! Как Зеленодольск стал «пилотом»

Сегодня в отделении Сбербанка в Зеленодольске состоялась презентация нового проекта «Карта жителя Республики Татарстан». В ней приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф.

В рамках проекта жители города получат многофункциональные пластиковые карты, включающие в себя платежные, социальные и транспортные приложения. Так, банковское приложение предназначено для зачисления и хранения денежных средств и оплаты товаров и услуг по бесконтактной системе. Транспортное приложение позволит оплачивать проезд в маршрутных автобусах, троллейбусах, трамваях и метро, а социальный пакет - оказывать государственные услуги и сервисы в электронном виде.

Проект реализуется Правительством Татарстана совместно с международной платежной системой MasterCard и банками-партнерами - ПАО «Сбербанк» и ПАО «Ак Барс».

Карты предоставляются бесплатно. На первом этапе их получат 75 тыс. зеленодольцев.