«Укие-э», или картины ускользающего мира: выставка японской графики познакомит казанцев с гравюрами эпохи Эдо

18:27, 07.10.2016 28 1
1/28
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка «Картины ускользающего мира. Золотой век японской графики» из коллекции арт-центра в Перинных рядах Санкт-Петербурга.

«Картины ускользающего мира» (по-японски «укие-э») – так называется графика эпохи Эдо (XVII – пер. пол. XIX вв.) со сценами из жизни горожан, портретами гейш, актеров театра кабуки и изображениями птиц и цветов.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 окт
    Сколько ярких цветов на фоне спокойствия и силы)
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи