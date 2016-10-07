«Укие-э», или картины ускользающего мира: выставка японской графики познакомит казанцев с гравюрами эпохи Эдо

Сегодня в галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка «Картины ускользающего мира. Золотой век японской графики» из коллекции арт-центра в Перинных рядах Санкт-Петербурга.
«Картины ускользающего мира» (по-японски «укие-э») – так называется графика эпохи Эдо (XVII – пер. пол. XIX вв.) со сценами из жизни горожан, портретами гейш, актеров театра кабуки и изображениями птиц и цветов.
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