День учителя в «Пирамиде»: педагогов Татарстана поздравили министры, артисты и Александр Сергеевич Пушкин

Сегодня в КРК «Пирамида», состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню учителя. В нем приняли участие более тысячи педагогических работников Татарстана, в том числе руководители управлений и отделов образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, лучшие директора школ, заведующие детских садов, учителя, воспитатели и другие. От имени президента РТ Рустама Минниханова с праздником педагогических работников поздравил премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков.



На торжестве были поощрены 30 лучших базовых школ республики по итогам рейтинга «За качество образования» за 2015 – 2016 учебный год. Чествовали руководителей лучших профессиональных образовательных организаций, кадетских школ, организаций дополнительного образования детей, учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья Татарстана. Были награждены победители и призеры республиканских профессиональных конкурсов по разным номинациям.

Главной стала церемония награждения победителей в номинации «Учитель года РТ-2016». Первое место поделили учитель истории и обществознания казанской гимназии №90 Иван Филатов и учитель математики набережночелнинской гимназии №26 Эльмира Ахмедзянова.