Грамоты лучшим педагогам и 25 новых школьных автобусов: как в Казани отметили День учителя

18:11, 06.10.2016 56 5
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня министр образования и науки Энгель Фаттахов наградил лучших учителей, реализующих инновационные образовательные программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Церемония прошла в Казанской ратуше. Перед этим на площади у Казанской ратуши состоялось вручение 25 новых школьных автобусов Ford Transit муниципальным образованиям РТ.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 07 окт
    дорогие учителя, всех поздравляю с прошедшим!
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  • Анонимно 07 окт
    И я поздравляю с прошедшим праздником. Путаница такая - раньше в первое вс октября праздновали день учителя, а потом сделали пятого, а у меня еще в голове это не устаканилось
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  • Анонимно 07 окт
    Хороших учителей всё меньше с каждым годом(
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  • Анонимно 07 окт
    и даже развлекательная программа)) класс))
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  • Анонимно 07 окт
    яркий желтый на фоне свинцового неба и серых строгих зданий...
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